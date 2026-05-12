Expo Gas Containers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Expo Gas Containers hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,660 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Expo Gas Containers 172,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 398,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,850 INR gegenüber 1,37 INR im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 682,25 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 40,54 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at