Exponent Aktie
WKN: 880114 / ISIN: US30214U1025
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21.04.2026 16:58:59
Exponent CEO Sells $529K in Stock as Company Eyes High Single-Digit Revenue Growth in 2026
Catherine Corrigan, the president and CEO of Exponent (NASDAQ:EXPO), reported the sale of 7,821 shares of common stock for approximately $529,000 via open-market transactions between March 16, 2026 and April 15, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($67.59); post-transaction value based on April 15, 2026 market close ($67.59).* 1-year price change calculated as of April 15, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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