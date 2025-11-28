Export Investment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Export Investment äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,27 ILS gegenüber 3,21 ILS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,4 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 212,2 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

