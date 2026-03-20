Export Investment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Export Investment lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 1,60 ILS gegenüber 1,46 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,1 Millionen ILS – ein Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Export Investment 203,3 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,90 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatte Export Investment ein EPS von 11,00 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,06 Prozent auf 1,80 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at