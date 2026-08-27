Export Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Export Investment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Export Investment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,16 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,77 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 237,4 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,8 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at