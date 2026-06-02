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02.06.2026 06:31:29
Export Investment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Export Investment äußerte sich am 31.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 3,69 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 244,9 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 225,5 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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