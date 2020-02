Export von Eselshaut nach China: Kenia will Geschäft verbieten

NAIROBI (dpa-AFX) - Der Export von Eselshaut aus Kenia nach China ist ein lukratives Geschäft - doch nun will das ostafrikanische Land dies verbieten. Die Regierung Kenias habe beschlossen, das Schlachten von Eseln und das Handeln mit Eselsprodukten zu beenden, zitierte am Dienstag das Landwirtschaftsministerium den Minister Peter Munya. Das Geschäft habe zu Diebstählen von Eseln und dem drastischen Verfall der Eselsbevölkerung geführt, hieß es. "Wenn dieser Trend weitergeht, wird (der Bestand) der Esel zerstört und die Wirtschaft stark beeinträchtigt werden."

Seit Jahren floriert der Handel mit Eselshaut zwischen Ostafrika und China. In dem asiatischen Land wird aus der Haut eine Gelatine gewonnen, Ejiao, die als beliebtes Heilmittel gilt. Während einige Länder wie Äthiopien und Tansania das Schlachten bereits verboten oder eingeschränkt haben, hat Kenia derzeit vier legale Schlachthäuser. Die Eselbestände sind in den vergangenen Jahren aber stark geschrumpft: Die Kenianische Landwirtschafts- und Viehforschungsorganisation (Kalro) warnte, bis 2022 könnten alle Esel geschlachtet sein. Das Schlachten von Eseln und die damit verbundenen Diebstähle haben dramatische Folgen für viele Menschen in Ostafrika, für die Esel als Nutztiere und Einkommensquelle extrem wichtig sind.

Tierschützer befürworteten die Pläne von Kenias Regierung. Allerdings mahnte Wiebke Plasse von der Welttierschutzgesellschaft: "Kenia muss nun dem zu erwartenden Druck von Seiten Chinas standhalten, das über Investoren an allen Esel-Schlachthäusern im Land beteiligt ist." Eine Schließung der Schlachthäuser müsse von Dauer sein, forderte sie./gio/DP/zb