Exporte der Eurozone fallen im April

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Exporte aus der Eurozone sind im April stark zurückgegangen, was darauf deutet, dass die Handelsspannungen und ein schwächeres globales Wachstum die Wirtschaft des Währungsraums im zweiten Quartal voraussichtlich belastet haben. Die Statistikbehörde Eurostat meldete, dass die Warenausfuhren um 2,5 Prozent niedriger waren als im März, während die Einfuhren nur um 0,9 Prozent zurückgingen.

Infolgedessen sank der Handelsbilanzüberschuss der Eurozone im April auf 15,3 Milliarden Euro gegenüber 18,6 Milliarden im März.

Steigende Exporte trieben die Wirtschaft der Eurozone 2017 zu ihrem stärksten Wachstum seit zehn Jahren, aber im vergangenen Jahr kam es zu einer starken Verlangsamung, da sich die Auslandsumsätze abkühlten. Eine Erholung der Exporte half der Wirtschaft des Euroraums, in den ersten Monaten dieses Jahres wieder etwas an Schwung zu gewinnen, aber es gibt Anzeichen, dass dieser Schwung nachgelassen hat.

Seit dem Wachstumshöhepunkt 2017 hat sich die Nachfrage nach den Industriegütern der Eurozone in der Türkei, Großbritannien und China abgeschwächt, in den USA jedoch gehalten. Der Rückgang der Exporte und Importe im April ist Teil eines breiteren globalen Trends, was wahrscheinlich ein Zeichen für die Unsicherheit über die Zollpolitik ist.

June 18, 2019 06:34 ET (10:34 GMT)