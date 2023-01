Exporte nach Afrika 2022 voraussichtlich über 2-Milliarden-Euro-Marke

Die österreichischen Exporte nach Afrika könnten 2022 die 2-Milliarden-Euro-Marke überschritten haben. Das geht aus Aussendungen des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) im Vorfeld der am Dienstag beginnenden WKÖ-Africa Days hervor. Der Kontinent berge großes Potenzial für österreichische Betriebe.

2021 habe sich der Wert der heimischen Exporte in die Region auf 1,9 Mrd. Euro belaufen. Nachdem die Exporte in den ersten drei Quartalen 2022 im Jahresvergleich um sechs Prozent höher lagen, sei demnach ein Knacken der 2-Milliarden-Marke im Vorjahr wahrscheinlich. Die österreichischen Exporten verteilen sich zu rund 80 Prozent auf nur sieben Staaten. Allein auf Südafrika entfalle ein Drittel der Ausfuhren in den Kontinent. Es folgen Ägypten, Marokko, Mali, Nigeria, Algerien und Tunesien.

Gute Wachstumschancen sieht die WKÖ zudem im Senegal, in C?te d'Ivoire, Kenia und Tansania. Deshalb wolle die Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer auch einen neuen Standort in Abidjan (C?te d'Ivoire).

