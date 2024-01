Exporte nach Afrika stiegen 2023 voraussichtlich auf 2,2 Mrd. Euro

Österreichische Betriebe dürften 2023 Waren im Wert von 2,2 Milliarden Euro nach Afrika exportiert haben. Das zeigen vorläufige Zahlen der Wirtschaftskammer (WKÖ). Von Jänner bis September seien die Ausfuhren demnach um 12,7 Prozent gestiegen. Verantwortlich für das Plus waren die Märkte mit starker Industrie in Südafrika und Marokko. Die WKÖ sieht auf dem Kontinent großes Potenzial für heimische Unternehmen, beim Africa Day sollen auch heuer Beziehungen geknüpft werden.

"Die Wachstumsmärkte in Afrika sind fordernd, gleichzeitig sehen wir eine Fülle an Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, die bereit sind, ins afrikanische Potenzial zu investieren", sagte die stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Mariana Kühnel, laut einer Aussendung am Montag.

2022 hätten die heimischen Exportbetriebe erstmals die Marke von 2-Milliarden-Euro übertroffen, 2023 dürfte das Ergebnis "trotz schwieriger Rahmenbedingungen" noch besser ausfallen. Der Anteil Afrikas an der gesamten österreichischen Exportleistung liege bisher bei nur 1 Prozent. Die WKÖ verwies auf Analysen des International Trade Center (ITC), das österreichischen Unternehmen in afrikanischen Ländern ein zusätzliches Exportpotenzial von rund 2 Mrd. US-Dollar (1,84 Mrd. Euro) in Aussicht stellt.

Firmen könnten demnach etwa vom steigenden Interesse an "Smart City"-Technologien und vom Ausbau der Industrie, der Infrastruktur und der erneuerbaren Energien in Afrika profitieren. Auch digitale Technologien seien gefragt, beispielsweise im Bildungs- und Gesundheits- oder im Fintech-Bereich. Der Africa Day der WKÖ findet heuer von 30. Jänner bis 2. Februar statt. Es werden rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Österreich und mehr als 30 afrikanischen Staaten erwartet.

cgh/kan

(APA)