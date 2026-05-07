Exportgeschäft weckt neue Hoffnung - BYD-Aktie stabilisiert sich

Die BYD-Aktie erholt sich m Donnerstag leicht, bleibt im bisherigen Jahresverlauf aber klar im Minus. Nach schwachen Quartalszahlen hoffen Anleger auf das wachsende Auslandsgeschäft.

• BYD-Aktie seit Jahresbeginn kräftig im Minus• Analysten bleiben trotz Gewinneinbruch optimistisch• Hoffnung liegt im wachsenden Exportgeschäft

Die BYD-Aktie zeigte sich am heutigen Handelstag freundlich und legte in Hongkong letztlich um 1,82 Prozent zu auf 100,70 HKD. Damit setzt der chinesische Elektroautobauer zwar ein kurzfristiges positives Signal, doch der Blick auf das Gesamtjahr bleibt ernüchternd: Seit Jahresbeginn steht das Papier weiterhin 21,7 Prozent im Minus. Anleger fragen sich daher, ob es sich nur um eine technische Gegenbewegung handelt - oder um den Beginn einer nachhaltigeren Trendwende.

Gewinneinbruch belastet - doch Erwartungen wurden nicht klar verfehlt

Der jüngste Quartalsbericht, der bereits Ende April veröffentlich wurde, sorgte für Enttäuschung: Der Gewinn von BYD brach um rund 55 Prozent ein und markierte bereits den vierten Rückgang in Folge. Hauptgrund ist der intensive Preiskampf auf dem chinesischen Heimatmarkt, wo sich BYD in einer aggressiven Rabattschlacht mit Wettbewerbern wie Geely und Xiaomi befindet.

Trotz dieser schwachen Entwicklung reagierte der Markt vergleichsweise gelassen. Ein entscheidender Punkt: Die Ergebnisse lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Zwar enttäuschte der Gewinn deutlich, doch der Umsatz konnte die Prognosen sogar leicht übertreffen. Für kurzfristig orientierte Investoren war genau diese Mischung aus "schwach, aber nicht schlimmer als befürchtet" offenbar ausreichend, um die Aktie zu stabilisieren.

Exportgeschäft wird zum Hoffnungsträger für BYD

Ein zentraler Treiber für die vorsichtige Erholung ist die zunehmende Bedeutung des Auslandsgeschäfts. Während der chinesische Markt von hartem Wettbewerb und Preisdruck geprägt ist, entwickelt sich die internationale Expansion zu einem wichtigen strategischen Gegenpol.

Im ersten Quartal entfielen laut Branchenangaben bereits rund 45 Prozent der insgesamt mehr als 700.000 verkauften Fahrzeuge auf Exporte. BYD selbst zeigt sich optimistisch und hält an dem Ziel fest, bis 2026 rund 1,5 Millionen Fahrzeuge außerhalb Chinas zu verkaufen.

Im Ausland lassen sich in der Regel stabilere Margen erzielen als im hochkompetitiven Heimatmarkt. Regionen wie Europa, der Nahe Osten und Teile Asiens bieten BYD bessere Preisstrukturen und damit potenziell eine höhere Profitabilität. Genau diese Verschiebung im Geschäftsmodell wird derzeit vom Markt zunehmend positiv bewertet. Sollte es BYD gelingen, den Exportanteil weiter auszubauen, könnte dies die Ertragsbasis langfristig stabilisieren - selbst wenn der Preisdruck in China anhält.

BYD-Aktie zwischen kurzfristigem Druck und langfristiger Fantasie

Die aktuelle Entwicklung zeigt deutlich: Der Markt beginnt, stärker zwischen kurzfristigen Belastungen und langfristigen Wachstumstreibern zu unterscheiden. Der Gewinneinbruch ist zwar signifikant, aber kein isoliertes Ereignis. Vielmehr spiegelt er die strukturellen Herausforderungen der gesamten Elektroauto -Branche wider.

Der globale Wettbewerb bleibt intensiv. Sowohl internationale Anbieter wie Tesla als auch chinesische Konkurrenten erhöhen den Druck. Gleichzeitig sorgt der anhaltende Preiskampf dafür, dass Margen im Inland sinken. Diese Kombination belastet die gesamte Branche und stellt das bisherige Wachstumsmodell infrage.

Trotzdem bleibt die Analystenstimmung überwiegend positiv. Die Mehrheit der Marktbeobachter sieht weiterhin Potenzial in der Aktie und verweist auf die starke Marktposition von BYD im Bereich Elektromobilität und Batterietechnologie. Auch wenn kurzfristige Rückschläge nicht ausgeschlossen sind, wird das langfristige Wachstumspotenzial durch die internationale Expansion weiterhin als intakt eingeschätzt. So empfehlen laut TipRanks 14 von 15 Analysten den Kauf der BYD-Aktie, während lediglich ein Experte zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 128,2 HKD und damit etwa 27,31 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs von 100,7 HKD.

Für Anleger bleibt die Aktie damit ein klassischer Balanceakt: kurzfristige Volatilität trifft auf langfristige Wachstumschancen. Ob aus der aktuellen Erholung ein nachhaltiger Aufwärtstrend wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie schnell BYD seine internationale Expansion weiter vorantreiben kann - und ob es gelingt, die Profitabilität außerhalb Chinas spürbar zu verbessern.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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