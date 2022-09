Exportumsatz österreichischer KMUs über Amazon 2021 bei 500 Mio. Euro

Österreichische kleine und mittelgroße Unternehmen exportierten im vergangen Jahr 2021 Waren im Wert von 500 Mio. Euro über die Amazon-Plattform Marketplace. Das geht aus einem Report des Online-Riesen hervor. Gegenüber 2020 sei der Marketplace-Exportumsatz der heimischen KMUs damit um mehr als 25 Prozent gestiegen. Die 2.500 über Amazon tätigen KMUs verkauften 2021 rund 12 Mio. Produkte, vor allem in den Bereichen Wohnen, Sport und Freizeit sowie Computer.

Der Großteil der insgesamt auf Amazon verkaufenden österreichischen Unternehmen zähle zu den KMUs, erklärte eine Sprecherin der Handelsplattform gegenüber der APA. Genaue Zahlen nannte sie dabei nicht. Im Jahr 2020 sei der Exportanteil der österreichischen Unternehmen bei rund 85 Prozent gelegen, 2021 sei der Anteil ähnlich. Wie viel heimische KMUs über Amazon im Inland verkaufen, wollte Amazon auf Anfrage nicht beziffern.

Die meisten KMUs, die in Österreich über Amazon verkaufen, haben ihren Sitz in Wien (über 600), gefolgt von Graz (150) und Salzburg (140). "Wir fühlen uns den KMUs in Österreich und Europa sehr verbunden", sagte Xavier Flamand von Amazon laut Aussendung.

cgh/stf

WEB http://www.amazon.com/