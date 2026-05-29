ExpreS2ion Biotech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ExpreS2ion Biotech hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,97 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,540 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,0 Millionen SEK, gegenüber 1,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at