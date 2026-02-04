Exsitec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Exsitec hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,87 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Exsitec 0,950 SEK je Aktie eingenommen.

Exsitec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 226,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,39 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,40 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 894,94 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 10,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 811,35 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 6,40 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 895,00 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at