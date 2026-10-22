Exsitec stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Exsitec hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,99 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,740 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 230,6 Millionen SEK gegenüber 187,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at