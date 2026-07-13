Exsitec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Exsitec ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Exsitec die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,37 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 254,8 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Exsitec einen Umsatz von 228,1 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at