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WKN DE: A0YJVG / ISIN: PR9292514032
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19.03.2026 16:32:41
Extended Mideast Conflict Would Slow Trade and Growth, W.T.O. Warns
The trade organization said that a slowdown in trade in 2026 could become even more extreme if the war in the Middle East persists.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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