Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
20.02.2026 13:38:00
Externe Festplatten: Sandisk Professional firmiert künftig allein unter G-Drive
Western Digital und Sandisk schreiten bei ihrer Trennung voran. WD holt nun externe Festplatten der G-Drive-Marke zu sich zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
