Seagate Aktie
WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52
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23.04.2026 12:01:00
Externe Seagate-Festplatten: Kein Netzteil mehr für bis zu 24 TByte
Seagates Firecuda X Vault und One Touch kommen ohne Netzteil aus. Ein RAID-Speicher verbindet sich per Thunderbolt 5 mit einem Notebook.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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