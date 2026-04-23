Seagate Aktie

Seagate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C08F / ISIN: IE00B58JVZ52

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23.04.2026 12:01:00

Externe Seagate-Festplatten: Kein Netzteil mehr für bis zu 24 TByte

Seagates Firecuda X Vault und One Touch kommen ohne Netzteil aus. Ein RAID-Speicher verbindet sich per Thunderbolt 5 mit einem Notebook.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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