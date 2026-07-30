Extra Space Storage: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Extra Space Storage veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Extra Space Storage im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 874,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 841,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at