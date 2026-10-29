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29.10.2026 06:31:29
Extra Space Storage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Extra Space Storage stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 889,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 858,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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