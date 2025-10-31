Extra Space Storage präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Extra Space Storage präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Extra Space Storage mit einem Umsatz von insgesamt 858,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 824,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at