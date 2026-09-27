AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.09.2026 12:46:38

Extra Wiesnbier alkoholfrei? Was die Brauer dazu sagen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Wiesnbier ist etwas ganz Besonderes, extra nach geheimem Rezept gebraut für das Oktoberfest. Wie wäre es, nun auch ein eigens gebrautes alkoholfreies Wiesnbier anzubieten? Vertreter des Vereins Münchener Brauereien winken eher ab. "Für mich ist das ein logischer Widerspruch", sagt Vorstand Martin Leibhard. Auch Geschäftsführer Andreas Maisberger sähe keinen großen Vorteil in einem entalkoholisierten Wiesnbier.

Wiesnbier stehe traditionell für ein stärkeres Bier mit höherer Stammwürze und mehr Alkohol als etwa ein normales Helles, Export- oder Lagerbier, sagte Leibhard. Ein alkoholfreies Wiesnbier passe daher aus seiner Sicht nicht in die bisherige Einordnung.

Nette Idee

"Darüber habe ich, ehrlich gesagt, noch nie nachgedacht", räumte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) auf die Frage nach einem eigenen alkoholfreien Wiesnbier ein. Die Entscheidung darüber obliege den Brauereien, ergänzte Krause, der am Samstag bei seiner Anzapf-Premiere als OB mit der ersten Maß Wiesnbier mit Ministerpräsident Markus Söder angestoßen hatte. Es sei aber "eine nette Idee".

Für das Oktoberfest brauen die sechs in dem Verein organisierten Münchner Brauereien alljährlich mit großem Aufwand ein eigenes Festbier. Sieben Millionen Liter Bier werden alljährlich insgesamt auf dem Fest getrunken. 2025 hatte Alkoholfreies mit 4,5 Prozent keinen riesigen Anteil - die Zahlen steigen jedoch. Dem gesellschaftlichen Trend folgend greifen auch auf dem Oktoberfest immer mehr Gäste zu Alkoholfreiem, das allerdings aus dem normalen Sortiment der Brauereien stammt. Das sei aus seiner Sicht ausreichend, sagte Leibhard.

"Marketingtechnisch" nett, aber zu aufwendig

Technisch sei es zwar möglich, ein Bier mit höherer Stammwürze anzusetzen und ihm anschließend den Alkohol wieder zu entziehen, sagte Leibhard. "Das würde aber geschmacklich meines Erachtens eher abträglich sein als zuträglich." Ein eigens entalkoholisiertes Wiesnbier wäre zudem mit erheblichem Aufwand verbunden. Die Idee sei "marketingtechnisch" nett, aber "rein technisch und auch rechtlich schwierig durchführbar". Für ihn als Brauer sei die Antwort daher eher "Nein".

Auch Maisberger sagt, es bringe qualitativ keinen großen Unterschied, eigens Wiesnbier zu entalkoholisieren. Das Wiesnbier werde mit großem Aufwand produziert. Da es ja hervorragendes alkoholfreies Bier an sich gebe, stehe der zusätzliche Aufwand aus seiner Sicht in keinem Verhältnis. In München sei man bereits vor rund 40 Jahren beim alkoholfreien Bier Vorreiter gewesen.

Siegeszug des alkoholfreien Weißbiers begann in München

Die ersten alkoholfreien Biere der 1970er und frühen 1980er Jahre orientierten sich geschmacklich fast alle am Pils oder an herberen Lagerbieren. Gegen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre begann in München der Siegeszug zunächst des alkoholfreien Weißbiers. Hierfür tüftelten einheimische Braumeister an passenden Methoden. Ein Teil des Bieres wurde entalkoholisiert, bei einem anderen Teil wurde die Gärung gestoppt. Heute werden bei der Herstellung von Alkoholfreiem beide Verfahren angewendet./sd/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
22.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
15.09.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
08.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
01.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
25.08.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
18.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
11.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
04.08.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
24.09.26 AB InBev Buy UBS AG
24.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 68,44 0,44% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:51 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen