|
30.12.2025 14:32:07
Extrawell Pharmaceutical CEO Xie Yi To Resign, Guo Yi To Be New CEO
(RTTNews) - Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (0858.HK), Tuesday announced that its Chief Executive Officer Dr. Xie Yi will resign from the position to focus on developing strategies for the company, effective January 1, 2026.
Xie Yi will continue as the company's Board Chairman and an executive Director after his resignation.
Meanwhile, Dr. Guo Yi, an executive Director, will assume the role of CEO. Currently, he is the managing partner of Shanghai Rui Jian Venture Capital Management Co., Ltd.
Extrawell's stock closed at HKD 0.088, up 3.53 percent on the Hong Kong Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!