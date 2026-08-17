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17.08.2026 06:31:29
EXTREME: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
EXTREME hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EXTREME ein EPS von 36,40 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EXTREME in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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