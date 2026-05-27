EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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27.05.2026 16:03:20
Extreme climate scenario fades, but warming continues
The rapid rollout of renewable energy is helping to shift emissions trends, but expected temperature rises remain high as the UN moves to tighten countries' commitments.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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