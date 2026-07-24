Nordic Aktie
ISIN: SE0000653495
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24.07.2026 06:00:04
Extreme heat drives demand for Nordic ‘coolcations’
Scandinavian destinations in demand as scorching temperatures hit EuropeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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