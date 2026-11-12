Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
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12.11.2026 19:00:03
Extreme Networks: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Extreme Networks (NASDAQ:EXTR) announced raised revenue guidance following expanding customer adoption of its cloud-managed networking software. The business is expanding into larger enterprise accounts while securing component inventory to outpace legacy rivals.
Three key takeaways from the call stand out for long-term investors.
Extreme Networks is securing larger corporate contracts as enterprise network managers combine wired switches and wireless equipment onto one software system. The business closed 44 accounts valued at over $1 million during the quarter, expanding its footprint in major commercial verticals.
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Nachrichten zu Extreme Networks Inc.
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Analysen zu Extreme Networks Inc.
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