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01.05.2026 06:31:29
Extreme Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Extreme Networks veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Extreme Networks 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,38 Prozent auf 316,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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