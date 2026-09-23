Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
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23.09.2026 11:30:01
Extreme Networks CEO Edward Meyercord Sells 50,000 Shares for $1.1 Million
Edward Meyercord, President and CEO of Extreme Networks(NASDAQ:EXTR), sold 50,000 shares of common stock on Sept. 1, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($21.90); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($21.78).
Extreme Networks is a global provider of software-driven networking solutions, with a market capitalization of $2.9 billion and TTM revenue of $1.3 billion. The company leverages machine learning and artificial intelligence technologies within its ExtremeCloud IQ platform to deliver differentiated network management and security capabilities. With 2,894 employees and a strategic focus on cloud-native networking solutions, Extreme Networks maintains a competitive position in the communication equipment sector through its integrated hardware and software offerings.
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14.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|EXTREME CO.LTD.
|1 785,00
|1,08%
|Extreme Networks Inc.
|19,14
|-0,26%
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