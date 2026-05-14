Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
|
14.05.2026 23:47:18
Extreme Networks CEO Keeps Trimming — But His Remaining Stake Tells a Different Story
Extreme Networks (NASDAQ:EXTR), a networking solutions provider known for its cloud and AI-driven platforms, just reported a sale by its top executive in recent SEC filings.Edward Meyercord, President and CEO, reported the sale of 100,000 shares of Extreme Networks for a total consideration of approximately $2.31 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.07). Post-transaction value based on the May 5, 2026 closing price of ($23.71).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EXTREME CO.LTD.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EXTREME CO.LTD.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EXTREME CO.LTD.
|1 367,00
|-3,60%
|Extreme Networks Inc.
|21,17
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.