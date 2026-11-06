Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
|
06.11.2026 17:46:56
Extreme Networks Explores Potential Sale During Growing Acquisition Interest for This AI-Powered Network Provider
This article Extreme Networks Explores Potential Sale During Growing Acquisition Interest for This AI-Powered Network Provider originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Extreme Networks Inc.
|
27.10.26
|Ausblick: Extreme Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Extreme Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Extreme Networks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Extreme Networks Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EXTREME CO.LTD.
|1 508,00
|2,59%
|Extreme Networks Inc.
|21,29
|13,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.