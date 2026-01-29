Extreme Networks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Extreme Networks hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde mit 0,06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,060 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz wurden 317,9 Millionen USD gegenüber 279,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at