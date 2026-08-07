Extreme Networks öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Extreme Networks hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 338,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,310 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Extreme Networks ein Gewinn pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,59 Prozent auf 1,28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at