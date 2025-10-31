Extreme Networks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Extreme Networks äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Extreme Networks noch ein Gewinn pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 310,3 Millionen USD gegenüber 269,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at