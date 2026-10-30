Extreme Networks zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Extreme Networks hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 341,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 310,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at