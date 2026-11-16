EXTREME präsentierte Quartalsergebnisse

EXTREME präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 41,92 JPY. Im letzten Jahr hatte EXTREME einen Gewinn von 49,25 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 3,11 Milliarden JPY gegenüber 2,83 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at