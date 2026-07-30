EXTREME Aktie

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WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008

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30.07.2026 12:13:21

Extreme Trockenheit bringt Binnenschifffahrt zum Erliegen

Der niedrige Wasserpegel vieler europäischer Flüsse fordert die Logistiker. Im Wiener Abschnitt der Donau herrscht praktisch Stillstand, an deutschen Lebensadern wird der Puls schwachWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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