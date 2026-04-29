RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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29.04.2026 08:51:43
Extreme weather and green energy on the rise in Europe
Europe's climate extremes have hit new highs — but renewables are now supplying nearly half of the continent's electricity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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|EXTREME CO.LTD.
|1 452,00
|-1,22%
|RISE Inc.
|30,00
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