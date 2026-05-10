EXTREME Aktie

EXTREME für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008

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10.05.2026 21:15:20

Extreme weather and green energy on the rise in Europe

Europe's climate extremes have hit new highs — but renewables are now supplying nearly half of the continent's electricity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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