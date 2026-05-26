RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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26.05.2026 18:03:20
Extreme weather and green energy on the rise in Europe
Europe's climate extremes have hit new highs — but renewables are now supplying nearly half of the continent's electricity.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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