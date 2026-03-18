EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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18.03.2026 19:26:26
Extreme Weather Is Reshaping Real Estate — This New REIT ETF Is Built For It
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