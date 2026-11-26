EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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26.11.2026 11:51:22
Extreme weather threatens Thanksgiving festivities in US
A major storm is forecast to move up the US East Coast and is likely to cause travel delays. Weather warnings were enough to postpone Macy's Thanksgiving Day Parade for the first time in its 100 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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