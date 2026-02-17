Exxaro Tiles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Exxaro Tiles hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach 0,030 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,48 Prozent auf 711,1 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 794,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at