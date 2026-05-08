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08.05.2026 06:31:29
Exxaro Tiles gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Exxaro Tiles äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Exxaro Tiles in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 999,1 Millionen INR im Vergleich zu 949,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,05 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,03 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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