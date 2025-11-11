Exxaro Tiles veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Exxaro Tiles äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Exxaro Tiles 689,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 699,0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at