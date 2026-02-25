Exxe Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Exxe Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Exxe Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,0 Millionen USD im Vergleich zu 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at