Exxon-Aktie stärker: Exxon macht mehr Gewinn

Im ersten Quartal erhöhte der größte US-Ölkonzern den Gewinn im Jahresvergleich von 5,5 Milliarden auf 11,4 Milliarden Dollar (10,4 Mrd Euro), wie er am Freitag in Irving bekanntgab. Vor einem Jahr hatte allerdings eine hohe Abschreibung in Russland das Ergebnis belastet.

Exxons Umsatz schrumpfte um rund vier Prozent auf 86,6 Milliarden Dollar. Die Bilanz habe von Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen profitiert, hieß es im Quartalsbericht. Während der Gewinn die Erwartungen der Wall Street übertraf, blieben die Erlöse unter den Prognosen der Analysten.

Beim Rivalen Chevron ging der Umsatz im ersten Quartal um sieben Prozent zurück. Der Gewinn stieg dennoch um fünf Prozent auf fast 6,6 Milliarden Dollar (knapp 6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in San Ramon mitteilte.

Im NYSE-Handel gewinnt die Exxon-Aktie zeitweise 1,91 Prozent auf 119,06 US-Dollar.

/hbr/tav/DP/jha

IRVING (dpa-AFX)