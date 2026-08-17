Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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17.08.2026 19:00:00

Exxon and Chevron Just Posted a Combined $26.5 Billion Profit -- Here's the One I'd Buy Right Now

The oil majors are soaring. ExxonMobil Holdings (NYSE: XOM) posted net income of $14.5 billion for the second quarter, more than double the $7.1 billion profit it had a year ago. Chevron's (NYSE: CVX) net income of $12 billion for the quarter was almost 400% higher than the year-ago quarter.Chevron beat Wall Street's earnings estimates by $0.50 a share, at $6.06. Exxon, meanwhile, fell $0.08 short of estimates, posting adjusted earnings of $3.52 a share. The company said difficulties in its refining business were to blame.Still, the increase in net income at the two oil behemoths is stunning. And both companies handily beat analysts' revenue estimates. Of course, higher oil prices resulting from the war in the Persian Gulf and the closure of the Strait of Hormuz, through which about one-fifth of the world's oil flows, are a huge part of that.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Chevron Corp. 175,40 1,45% Chevron Corp.

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