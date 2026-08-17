Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
|
17.08.2026 19:00:00
Exxon and Chevron Just Posted a Combined $26.5 Billion Profit -- Here's the One I'd Buy Right Now
The oil majors are soaring. ExxonMobil Holdings (NYSE: XOM) posted net income of $14.5 billion for the second quarter, more than double the $7.1 billion profit it had a year ago. Chevron's (NYSE: CVX) net income of $12 billion for the quarter was almost 400% higher than the year-ago quarter.Chevron beat Wall Street's earnings estimates by $0.50 a share, at $6.06. Exxon, meanwhile, fell $0.08 short of estimates, posting adjusted earnings of $3.52 a share. The company said difficulties in its refining business were to blame.Still, the increase in net income at the two oil behemoths is stunning. And both companies handily beat analysts' revenue estimates. Of course, higher oil prices resulting from the war in the Persian Gulf and the closure of the Strait of Hormuz, through which about one-fifth of the world's oil flows, are a huge part of that.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chevron von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16:02
|Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Fehlende Impulse in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse New York: Dow Jones klettert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chevron Corp.
|175,40
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Verlusten -- ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street geht es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.