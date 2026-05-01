Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.05.2026 13:55:14
Exxon beats Q1 earnings estimate despite hit from Iran conflict
Adjusted earnings for the quarter were US$1.16 per share, above the consensus estimate of US$1Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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